Волкановски объяснил, почему ставит на досрочную победу Оливейры в бою с Царукяном

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) считает, что четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) может рисковать и не выдержать давления со стороны первого номера рейтинга в легком весе Чарльза Оливейры (34-9).

«Это непростой для прогноза бой, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Я хочу, чтобы вы поняли, к чему я веду. У Царукяна есть все навыки, чтобы контролировать Чарльза Оливеру и победить. Мне кажется, что он может пойти на риск, верно? Он любит бить в стойке и проводить тейкдауны. Хотя я знаю, что он готов перевести бой на землю, но хочет ли он бороться с Чарльзом Оливейрой, который всех финиширует на земле?

Мне нравится и Чарльз Оливейра, оба — классные чуваки, отличные бойцы. Я думаю, что Арман — фаворит, но я определенно допускаю, что Чарльз Оливейра может финишировать. Я в этом не сомневаюсь. Чарльз будет оказывать давление и выстрелит. Он может агрессивно войти в бой, и Арман сразу же начнет искать удар. Попадет ли он под удар или захочет выстрелить первым? Это сложно, потому что я знаю, что он любит бить и проводить тейкдаун, но Чарльз Оливейра будет драться агрессивно, он любит идти вперед и оказывать давление. Не заставит ли это Армана панически выбрасывать удары, автоматически реагировать? Будет ли Чарльз готов к этому и попытается ли он ударить? Я начинаю склоняться к Чарльзу Оливейре.

Я всегда склоняюсь к борцам, а не к грэпплерам, но я чувствую, что Царукян может быть немного рискованным. Я собираюсь поставить на аутсайдера Чарльза Оливейру. Я думаю, что в этом бою Оливейра победит досрочно, но я желаю обоим бойцам только добра. Оба будут претендовать на титул после этого боя. Оба заслуживают титул уже сейчас. В дивизионе так много парней, которые заслуживают чемпионский пояс. Так что удачи обоим парням, желаю им всего хорошего. Но в этом бою я склоняюсь к аутсайдеру».

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.