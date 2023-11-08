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Сегодня, 11:03

Волков дал совет Павловичу перед боем с Аспиналлом

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (37-10) посоветовал первому номеру рейтинга в тяжелом весе Сергею Павловичу (18-1) делать так, как он всегда делает — прессинговать и не давать оппоненту пространства для маневра.

«Мой совет Павловичу — постараться работать, сохранить настрой, силу и стиль, который у него был в предыдущих боях, — сказал Волков в интервью Вадиму Тихомирову. — Прессинг, давление, отсутствие у соперника какого-то пространства для движения — это все ему поможет в поединке, если он сможет это реализовать, потому что Аспиналл тоже будет атаковать. Если у Павловича получится поддавливать в своем стиле, действовать как обычно, я думаю, что шанс победить у него будет очень высокий. По стилистике вероятность, что Сергей выиграет, очень высокая, но, тем не менее, Аспиналл соперник тоже не слабый. А это нужно всегда учитывать. Он [Аспиналл] очень скоростной и думающий».

Павлович и Том Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.

Источник: Youtube-канал Вадима Тихомирова
Александр Волков
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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