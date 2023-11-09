Биография Сергея Павловича: история русского десантника и мощного нокаутера из UFC

Основная информация о бесстрашном российском тяжеловесе ММА.

Сергей Павлович

Прозвище: Павлик / Белый Нганну

Дата рождения: 13 мая 1992 года.

Место рождения: Орловский (Ростовская область), Россия.

Вид спорта: ММА.

Весовая категория: тяжелый вес (120 кг).

Рост: 190,5 см.

Размах рук: 213 см.

Размах ног: 114 см.

Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА на октябрь 2023 года): 18-1.

Детство и юность Сергея Павловича

Будущий боец UFC тяжелой весовой категории родился в поселке Орловский в Ростовской области. В детстве занимался футболом и баскетболом, гандболом и легкой атлетикой. Любил подтягивания — в шестилетнем возрасте он делал по 15 раз. Павлович считает, что хорошее здоровье ему обеспечила жизнь на природе. В школе Сергею нравилось играть в гандбол, однако с этим видом спорта не сложилось. Тренеры сказали спортсмену, что он неперспективный из-за невысокого роста. Мальчик начал расти ближе к 15 годам.

После ухода из гандбола Павлович сконцентрировался на единоборствах. Сергей впервые познакомился с греко-римской борьбой, когда ходил в садик и ему было всего пять лет. Старший брат водил мальчика на тренировки во время часовых прогулок в детсаде. Первым тренером в греко-римской борьбе стал Александр Алоян. В детстве ребенок покупал диски с поединками легендарных бойцов UFC Дэвида Эбботта и Олега Тактарова. Позже узнал о Федоре Емельяненко — по словам Павловича, он вырос на его боях. Уроженец Ростовской области ходил на тренировки по борьбе до 11-го класса, пока не ушел в армию.

Служба в ВДВ

В 18 лет Павлович прошел срочную службу в армии. После школы он мечтал пойти в войска специального назначения, краповые береты (спецназ внутренних войск МВД) или Воздушно-десантные войска (ВДВ).

Сергей служил в разведывательно-десантной роте ВДВ. Спортсмен научился стрелять и совершил четыре прыжка с парашютом. Во время службы увлекся боевым самбо и армейским рукопашным боем.

В 19 лет Павлович демобилизовался и переехал в Москву, где решил продолжить спортивную карьеру. Сергей стал чемпионом мира и Европы по универсальному бою (кунг-фу), а затем выступал в любительских турнирах ММА. После перехода в профессионалы некоторое время тренировался в Калифорнии (США) в зале ATT (American Top Team) под руководством специалиста Хавьера Мендеса вместе с Хабибом Нурмагомедовым и другими бойцами его команды.

Сергей Павлович с сослуживцами по ВДВ. Фото Соцсети

Спортивная карьера Сергея Павловича

Fight Nights Global

Павлович дебютировал в профессиональных ММА в декабре 2014 года. На турнире Fight Nights — Battle of Moscow 18 в Москве россиянин победил техническим нокаутом соотечественника Александра Деревянко. Следом Павлович провел 11 поединков, в которых одержал 11 побед (из них 9 нокаутом). В июне 2017 года Сергей единогласным решением судей одолел Михаила Мохнаткина на турнире Fight Nights Global 68 в Санкт-Петербурге и завоевал пояс чемпиона Fight Nights Global в тяжелой весовой категории. В ноябре 2017 года Павлович защитил титул в поединке с Кириллом Сидельниковым на Fight Nights Global 79.

UFC

В октябре 2018 года Павлович подписал контракт с UFC. Первый бой россиянина в организации Даны Уайта состоялся через месяц, 24 ноября на турнире UFC Fight Night 141 в Пекине (Китай). Тогда Сергей проиграл голландцу Алистеру Овериму техническим нокаутом.

В следующем поединке, в апреле 2019 года, Павлович нокаутировал бразильца Марсело Голма в Санкт-Петербурге на турнире UFC Fight Night 149. За этот бой россиянин получил бонус за лучшее выступление вечера от UFC. Позже Сергей еще трижды отмечался за самые яркие поединки турнира UFC.

Павлович после успеха в противостоянии с Голмом одержал друг за другом еще пять досрочных побед в первом раунде. Среди его соперников были американцы Морис Грин, Деррик Льюис, Кертис Блейдс, россиянин Шамиль Абдурахимов и австралиец Тай Туиваса. В апреле 2023 года Сергей стал первым россиянином в UFC с серией из шести побед нокаутом в первых раундах.

Бой Павлович — Аспиналл

25 октября 2023 года UFC объявила о проведении поединка между Сергеем Павловичем и англичанином Томом Аспиналлом за временный пояс в тяжелом весе. Бой стал возможен в связи с травмой чемпиона в тяжелой весовой категории Джона Джонса. Американец получил разрыв сухожилия и снялся с противостояния с соотечественником Стипе Миочичем.

Бой Джонс — Миочич должен был возглавить UFC 295, Павлович выступал страхующим (запасным). Миочич отказался от участия в турнире после снятия Джонса, после чего промоушен поставил поединок Павлович — Аспиналл как соглавное событие вечера в Нью-Йорке (США) на арене «Медисон-сквер-гарден».

Стиль Сергея Павловича

Сергей Павлович является одним из мощнейших нокаутеров в UFC. Россиянин завершает бои досрочно, в первом раунде. Тяжеловес занимает много места в октагоне и отлично его контролирует. У Павловича отличный джеб и оверхенд правой рукой. Многие бойцы и эксперты отмечают малое количество ошибок у Сергея во время поединков, однако можно отметить, что он редко переходит в партер. С каждым соперником Павлович избирает свою тактику, чередуя удары с разведкой, прессингом и выжиданием для контратаки.

Достижения Сергея Павловича

ММА

чемпион Fight Nights Global в тяжелом весе (2017);

защита титула чемпиона Fight Nights Global в тяжелой весовой категории (2017);

4 премии за лучшее выступление вечера в UFC.

Универсальный бой

чемпион России

чемпион Европы

чемпион мира

Личная жизнь Сергея Павловича

О личной жизни Сергея Павловича мало информации. В ноябре 2023 года россиянин сообщил в интервью «Матч ТВ», что женат. В социальных сетях Павлович не публикует фотографии с избранницей. Известно, что любимая женщина Сергея готовит ему еду для тренировок. Во время сборов во Флориде при подготовке к турниру UFC 295 женщина варила спортсмену его любимый борщ.

Увлечения Сергея Павловича

В свободное время от тренировок Павлович любит ездить на природу и гулять, а также ходить в кино. При удобном случае посещает Ростовскую область, где провел детство. В разговоре с Ильей Андреевым для «СЭ» перед UFC 295 сказал, что за время длительных сборов в США соскучился по родине и хочет «уже землицы русской в руку взять...».

Ранее Павлович говорил, что среди его развлечений было катание на коньках. Любимые блюда Сергея — борщ и оливье. Бойцу ММА нравятся голливудские блокбастеры и советские комедии — «Гладиатор», «Александр», «Троя», «Операция Ы», «Кавказская пленница». В одном из интервью «СЭ» Павлович рассказал, что прочитал «Войну и мир» и «Дети капитана Гранта».

Сколько зарабатывает Сергей Павлович

По данным специализированных порталов, общая сумма заработка Сергея Павловича за время выступления в UFC составляет от 1,2 до 1,5 миллиона долларов. The SportsGrail утверждает, что за поединок с Кертисом Блейдсом россиянин получил вознаграждение в размере 465 тысяч долларов: 350 тысяч за выход в октагон, 100 тысяч за победу над соперником и еще 15 тысяч по спонсорскому контракту.

Сергей Павлович. Фото Global Look Press

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