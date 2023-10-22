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Сегодня, 05:10

«Дайте мне оружие, чтобы сражаться за Палестину!» Как бойцы UFC поддерживали жертв военных действий

Отдел единоборств «СЭ»
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Но в соцсети UFC прошли далеко не все высказывания.

Вечером 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев провел реванш против Алекса Волкановски и одержал победу нокаутом в первом раунде. В со-главном бою Хамзат Чимаев одолел Камару Усмана решением большинства судей.

За несколько недель до турнира в Эмиратах Дана Уайт объявил о снятии запрета на вынос флагов в октагон, но в самый канун UFC 294 запрет вернули. Вероятно, из-за обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной, так как в руководстве UFC не хотели, чтобы в ОАЭ нашелся боец, который появился бы в клетке с израильским флагом в руках и спровоцировал публику.

Палестина же без поддержки не осталась. Первым, кто обратился к палестинцам и попал в трансляцию, стал Мухаммад Мокаев, который задушил американца Тима Эллиотта во втором раунде: «Я хочу направить послание мира моим братьям и сестрам в Палестине! Оставайтесь в безопасности, мои маленькие братья, дети, женщины. Я просто хочу мира во всем мире».

После тяжелого поединка с Камару Усманом сильную речь выдал и Хамзат Чимаев: «Вы знаете, парни, что происходит в мире, я не испытывал радости от боя, зная, что дети умирают. Не имеет значения... Украина, Палестина, Сирия, Афганистан, США — неважно. Когда умирают дети, это страшно. Я люблю детей, у меня дома сын, ему три месяца, когда он плачет, я знаю, как это тяжело. Надеюсь, будет мир. Мусульмане, христиане, евреи, неважно, кто ты — пусть будет мир. Дайте нам жить в мире, дайте нам быть счастливыми».

Также Чимаев сделал заявление на чеченском языке, обратившись к Рамзану Кадырову. «Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, клянусь, что буду первым, кто отправится туда [в Палестину]. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте отправиться сражаться за Палестину», — приводит слова Чимаева «Грозный-Информ».

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Закрывал вечер поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски. Россиянин победил за три минуты, а часть интервью в октагоне посвятил Палестине: «Я не праздную победу сегодня, потому что в мире творятся безумные вещи. Палестина, мы с тобой, мы делаем дуа за тебя. Прекратите то, что происходит. Прекратите то, что происходит!»

А после поединка Махачев взял у кого-то флаг Палестины — войти в октагон он с ним не смог, но уйти ведь никто не запрещал. В UFC при всем этом старательно обрезают слова бойцов о Палестине. Высказывания Мокаева и Махачева вы точно не найдете на официальном YouTube-канале промоушена, а в соцсетях пишут, что лига глушила слова российского чемпиона и в прямом эфире.

Ислам Махачев
Мухаммад Мокаев
Хамзат Чимаев
UFC
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