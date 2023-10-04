Мамиашвили заявил, что украинские борцы полушепотом просили не подходить к ним на публике

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о встречах с украинскими атлетами на прошедшем чемпионате мира в Белграде (Сербия).

«Было жалко смотреть на условия, в которые политиканами были поставлены наши украинские братья. Это страшные вещи: когда они стояли за десять метров до нас и нам полушепотом говорили: «Пожалуйста, не подходите к нам», — цитирует Мамиашвили РИА «Новости Спорт».

Мамиашвили назвал «ощущением ущербности» положение украинских спортсменов.

Чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде. Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

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