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Сегодня, 12:14

Фетисов считает, что решение Минспорта Украины не повлияет на допуск россиян до Олимпиады

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что решение Министерства молодежи и спорта Украины о снятии запрета на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами не повлияет на позицию МОК по допуску спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду-2024.

«Не знаю, как это решение связано с решением МОК по Олимпиаде. Я не уверен, что это как-то повлияет на МОК в этом плане», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.

Сегодня стало известно, что украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Вячеслав Фетисов
МОК
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