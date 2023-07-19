Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены, которые сменят гражданство и будут выступать за другую страну, многое потеряют.

«Сейчас некоторые федерации получают письма о возможности переходов спортсменов, — цитирует ТАСС Матыцина. — Но тем нужно дать понять, что покидая страну, они теряют очень много социальных гарантий, помимо материальных. Это возможность обучения, работы. Об этом надо говорить. Они думают — сегодня мы уедем туда, заработаем денег, а потом обратно вернемся. Мы с уважением относимся к гражданам нашей страны. Но, если выбор сделан, он должен быть сделан навсегда. Те преференции, которые у них были, прекратят свое действие».

17 июля председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Отмечается, что избежать выплаты компенсации можно будет, если спортсмен в течении трех лет не находился в числе кандидатов в сборную России или оплачивал свою подготовку самостоятельно.