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Сегодня, 17:04

Поздняков считает, что после отстранения российские спортсмены получили больше возможностей для образования

Алина Савинова
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какие положительные моменты можно извлечь из отстранения отечественных спортсменов от международных стартов.

«Каждая кризисная ситуация — это время новых возможностей. Международный календарь у спортсменов сейчас не очень плотный, поэтому они могут посвятить освободившееся время получению основного или дополнительного образования. Лишним оно точно не будет. Флагманские программы РМОУ уже достаточно хорошо проработаны и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Что еще немаловажно, они адаптированы к любым форматам обучения», — приводит ТАСС слова Позднякова.

28 ноября был подписан меморандум о сотрудничестве между Российским международным олимпийским университетом (РМОУ) и Федерацией триатлона России. Стороны договорились о совместной деятельности по реализации просветительских, образовательных и исследовательских проектов.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В марте 2023-го исполком МОК рекомендовал разрешить выступать в турнирах тем спортсменам из России и Белоруссии, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Источник: https://tass.ru/sport/19401211
Станислав Поздняков
ОКР
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