Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 12:24

В Германии уверены в намерении МВД страны отказать российским спортсменам в визе

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Немецкий журналист из издания Bild Вальтер Стратен в комменатрии для «СЭ» отреагировал на слова главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая грозится отказать в визах спортсменам из России, если спортивные федерации согласятся с рекомендациями МОК допустить их к соревнованиям.

«У нас больше нет никакой дополнительной информации. Но я думаю, что министр Нэнси Фезер имеет серьезные намерения. Она может отказать в визе российским спортсменам. Для Франции как хозяйки Олимпиады это сложнее. Как мне кажется, в процессе контактов между МОК и принимающей страной говорится, что они должны разрешить доступ для всех спортсменов», — сказал Стратен «СЭ».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

2
0
Читайте также
Бах уничтожил столетние традиции в легкой атлетике. Все ради гендерного равенства
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Будет ли пасхальное перемирие с Украиной
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
Песков оценил предложение КНР к Франции предоставить свой план урегулирования на Украине
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тарасова возмущена заявлением главы МВД Германии об отказе в выдаче виз российским спортсменам
Роднина — о заявлении главы МВД Германии: «Это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки»
Глава МВД Германии грозит отказом в выдаче виз российским спортсменам
Сальников сомневается, что российские пловцы вернутся на международные турниры до конца года
Президент федерации шахмат России: «Жаль, что МОК принимает такие странные условия и правила»
Капитан ПБК ЦСКА Курбанов назвал печальной ситуацию с критериями МОК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова возмущена заявлением главы МВД Германии об отказе в выдаче виз российским спортсменам