Африка вслед за Азией пригласит российских спортсменов на соревнования

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на внеочередной конференции ФГР заявил, что африканская ассоциация национальных олимпийских комитетов в марте выступит с инициативой приглашения российских спортсменов на соревнования на этом континенте.

— Мы рады видеть слаженную работу ФГР, развивающейся, несмотря на сложные внешние обстоятельства — подтверждением тому сотрудничество с китайскими коллегами, — отметил Морозов. — Они при встрече нас всегда благодарят за помощь в развитии гандбола в Китае и своих игроков. В последние годы у нас постоянно различные пертурбации — мы боролись с ковидом, сложностями, связанными с переносом Олимпийских игр, потом с различными санкциями. Прошлый год вышел непростым из-за недопуска к соревнованиям, но мы не останавливаемся, и диалог ни с кем не прекращаем. Позиция Минспорта — во главе угла спортсмен, он должен соревноваться с сильнейшими, мы приложим для этого все усилия. Не забываем про взгляд в сторону Азии — Китай постепенно начинает открываться, думаю, к марту ограничительные меры будут ослаблены, и мы сформируем хороший соревновательный календарь. Ведется работа и с другими азиатскими странами, в том числе и логистическая. Как вы знаете, Олимпийский совет Азии ранее выразил желание нас видеть на соревнованиях. В марте месяце такое же заявление сделают и страны Африки — они единогласно выступят с предложением нам выступать на своих стартах. Мы ждем диалога с МОК и международными федерациями, по каким критериям мы будем допущены.

Напомним, что в январе на Олимпийском саммите руководитель Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх выступил за приглашение на континентальные турниры представителей России и Белоруссии. Они с февраля прошлого года отстранены от международных соревнований согласно рекомендациям МОК.