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Сегодня, 08:48

Бах объяснил почему санкции не должны касаться спортсменов из России и Белорусии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему Российские и Белорусские спортивные федерации не должны находиться под санкциями.

«Меня спрашивают, почему эти санкции не распространяются на российские и белорусские спортивные организации. Отвечаю: санкции могут и должны вводиться только в отношении тех, кто несет ответственность за какое-то действие. В интересах всех мы сопротивляемся полной политизации спорта, мы не будем более политизированы, чем сами политики», — приводит слова Баха с заседания АНОК ТАСС.

Он также заявил, что пока МОК не может преодолеть эту дилемму. По его словам, этот факт не должен останавливать комитет, а наоборот подталкивать его, чтобы искать какие-то новые пути.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Бах заявил, что МОК все еще рекомендует не допускать спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/16092287
Томас Бах
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