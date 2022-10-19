Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что рекомендации международным федерациям не допускать до своих соревнований спортсменов из России и Белоруссии все еще актуальны.

«Мы рекомендуем не разрешать российским и белорусским спортсменам принимать участие в каких-либо международных состязаниях. Нам было необходимо это сделать», — цитирует Баха ТАСС.

Он подчеркнул, что спортсмены не должны быть жертвами политики, но сказал, что у комитета не было другого выбора. Меры затрагивают всех российских спортсменов и официальных лиц спорта независимо от их отношения к ситуации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить до международных соревнований, если они выскажут мнение относительно спецоперации.