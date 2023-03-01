Батыршина: «Готова каждого, кто считает нейтральный флаг предательством Родины, схватить за шкирку и встряхнуть»

Серебряный призер Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о возможном выступлении российских спортсменов на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нашим спортсменам обязательно нужно ехать на Олимпиаду. С нейтральным флагом, вообще без флага, без формы, но ехать. Потому что столько сил и труда вложено ради участия в Играх, ради реализации своей мечты. Я готова сейчас каждого, кто считает нейтральный флаг предательством Родины, схватить за шкирку и встряхнуть. Я не могу слушать этих людей, которые не понимают, что значит для спортсменов Олимпиада. И такими словами они просто убивают спортсменов, разрывают им сердца на части «, — приводит ТАСС слова 43-летней россиянки.

25 января Международный олимпийский комитет предложил допустить к соревнованиям в нейтральном статусе тех спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддерживают проведение специальной военной операции на Украине. Затем в МОК уточнили, что речь идет лишь о том, чтобы дать спортсменам возможность выступать в отборочных турнирах к Олимпиаде, выступление на самих Олимпийских играх в комитете пока не обсуждается.