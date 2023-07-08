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8 июля, 23:22

Депутат Журова считает, что МОК страхуется за счет приглашение россиян на Азиатские игры

Руслан Минаев
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до Азиатских игр.

«МОК так страхуется, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпиаду, — цитирует ТАСС Журову. — И если через год геополитическая ситуация изменится, то у кого-то уже будет квалификация на Игры. Но пока много неясностей, непонятно, как люди поедут на соревнования, но медали завоевать не смогут. Еще сыграло то, что Азиатские игры пройдут в Китае, где российским спортсменам смогут обеспечить безопасность».

Ранее сообщалось, что спортсмены из России и Беларуси на Азиатских играх-2023 будут соревноваться в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: ТАСС
Светлана Журова
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