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Олимпиада

Сегодня, 14:15

Газзаев считает, что Россия способна создать турнир для конкуренции с Олимпиадой

Валерий Газзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в своей колонке для «СЭ» выразил мнение, что Россия может создать турнир, который будет способен составить конкуренцию Олимпийским играм.

Спортсмены сборной России на&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Пекине. Нужно ли участвовать в чужой Олимпиаде, если можно создать свою? Колонка Валерия Газзаева

— Тем более если приложить определенные (пусть и очень серьезные) усилия, мы сами способны создать турнир, который уже сейчас будет обеспечивать высокий спортивный уровень, а в перспективе способен составить конкуренцию Олимпийским играм. И когда-нибудь, возможно, сумеет превзойти их по уровню спортивных достижений и зрительскому интересу. К тому же в России великолепная спортивная инфраструктура как для зимних, так и для летних видов спорта, которая была задействована на Олимпийских играх, чемпионате мира по футболу и хоккею, универсиадах и массе других соревнований самого высокого международного уровня.

Ничего фантастического в этом нет. Мы видим, как импортозамещение начинает успешно работать в различных отраслях. Не сомневаюсь, что это возможно и в спорте. Ведь российские спортсмены, безусловно, конкурентоспособны в большинстве видов спорта — как зимних, так и летних.

Скорее всего, МОК будет вставлять палки в колеса и препятствовать атлетам участвовать в альтернативной Олимпиаде. С другой стороны, если это подать как коммерческое соревнование с большим призовым фондом, то юридических проблем будет меньше, хотя олимпийские чиновники все равно вряд ли будут довольны. И могут грозить очередными санкциями. Важно этот нюанс учесть и просчитать все риски.

Олимпиада
Валерий Газзаев
МОК
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