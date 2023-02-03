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Сегодня, 14:30

Валерий Газзаев рассказал, что нужно сделать для создания альтернативной Олимпиады

Валерий Газзаев.
Фото Фото из личного архива Валерия Газзаева.
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в своей колонке для «СЭ» рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы создать турнир, способный составить конкуренцию Олимпийским играм.

Спортсмены сборной России на&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Пекине. Нужно ли участвовать в чужой Олимпиаде, если можно создать свою? Колонка Валерия Газзаева

— Прежде всего поднять уровень чемпионатов России за счет участия максимального числа сильнейших российских спортсменов и существенного повышения финансовой мотивации. Если увеличить призовые в несколько раз, это обеспечит высочайший градус борьбы и мотивации.

Следующий шаг — сделать турниры открытыми, пригласив ведущих спортсменов из тех стран, которые дружелюбно или нейтрально относятся к нашей стране. Таких много. Взять Латинскую Америку, Азию, Африку, где множество топовых спортсменов, которые благодаря конкурентности турнира и отличному призовому фонду могут быть очень заинтересованы в участии.

Дальше, при качественных организаторских усилиях мы можем постепенно прийти к созданию «нашей Олимпиады», которая превзойдет разочаровавший многих проект МОК.

Олимпиада
Валерий Газзаев
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Газзаев считает, что Россия способна создать турнир для конкуренции с Олимпиадой