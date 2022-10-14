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Олимпиада

Сегодня, 12:55

Делегация ОКР примет участие в работе Генассамблеи АНОК

Антон Бабошин
Корреспондент

Глава ОКР Станислав Поздняков на Всероссийском форуме Олимпийских советов рассказал, что выступит на ежегодной Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«В понедельник наша делегация вылетает в Сеул на генеральную ассамблею АНОК — ежегодное мероприятие, на котором присутствуют представители всех 206 национальных олимпийских комитетов, — сказал Поздняков. — Это самая большая подобная площадка в мире спорта. Ее основной задачей будет избрание руководства АНОК во главе с президентом. В работе ассамблеи мы будем принимать непосредственное участие как полноправный член мирового олимпийского движения. Помимо этого, я выступлю на исполкоме АНОК с отчетом о работе возглавляемой мной комиссии по образованию и культуре за прошедший год. Также на полях ассамблеи у нас запланирован ряд важных встреч с партнерами из олимпийских комитетов разных стран по реализации действующих меморандумов о сотрудничестве. Точный список сейчас уточняется».

Генеральная ассамблея АНОК пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября.

Станислав Поздняков
ОКР
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