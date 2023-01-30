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Сегодня, 17:16

Губерниев — о заявлении МОК: «Если будет возможность поехать, то ей нужно пользоваться в любом статусе»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

«Этот вопрос значительно глубже. Если бы хотели, то нас допустили уже. Сейчас там полемика ехать или не ехать. Во-первых, нас никто не допустил. Во-вторых, если будет возможность поехать, то нужно ей нужно пользоваться в любом статусе. У нас на трех последних Олимпиадах был нейтральный статус. Спортсмены должны выступать. Вопрос в том, что там есть критерии невыполнимые и совершенно непонятные. Например, у нас сборная биатлоны — это ЦСКА, сборная по лыжным гонкам — это Росгвардия. Условий много и нужно допускать всех спортсменов», — сказал Губерниев «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Дмитрий Губерниев
МОК
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