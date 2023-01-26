Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОСА.

«ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе на Азиатских играх», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.