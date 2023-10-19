Путин назвал этнической дискриминацией отношение МОК к российским спортсменам

Президент Российской Федерации на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми назвал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам этнической дискриминацией.

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент РФ возмущен, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а привилегией и «заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами», которые к спорту не имеют никакого отношения. По словам Путина Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей.

Ранее на форуме президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции с российского спорта будут сняты к Олимпиаде 2028 года.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

13 октября директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.