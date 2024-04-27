Тарасова — о поддержке Баха в адрес ВАДА: «Значит, все это распространяется только на русских?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о словах главы МОК Томаса Баха, заявившего о полной поддержке ВАДА на фоне допинг-скандала с китайскими пловцами.

«Значит, все это только на русских распространяется? Больше ни на кого что ли? Или правила для всех едины? Что говорит этот руководитель? Я была бы рада, если бы адвокаты Камилы хоть как-то воспользовались хотя бы чем-то. Потому что я не чувствую их, мы их не знаем, не видим и не слышим. Не чувствуем их действия!» — сказала Тарасова «СЭ».

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на 4 года.

Позже Бах заявил о полной поддержке в адрес ВАДА на фоне скандала.