Губерниев назвал странными слова Позднякова о российских теннисистах: «Зачем так говорить про уважаемых людей?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, назвавшего российских теннисистов «командой иноагентов».

«Никто не дает право называть людей иноагентами без решения соответствующих органов. Это очень странное высказывание Позднякова. Тем более, когда оно касается человека, которые является лицом российского спорта — это Даниил Медведев. Прославленный и легендарный чемпион из России. Любой человек об этом знает. Медведев играл в финалах Большого шлема, он выигрывал крупные турниры. Зачем так говорить про уважаемых людей? Не хорошо это, господин Поздняков», — сказал Губерниев «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.