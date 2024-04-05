Тарасова резко отреагировала на слова Позднякова «команда иноагентов» о теннисистах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который назвал российских теннисистов «командой иноагентов».

«Я считаю, что это оскорбительно, безобразно и несправедливо, что руководители спорта так назвали спортсменов, которые решили поехать на Олимпийские игры, и которые будут выступать за Россию», — сказала Тарасова «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.