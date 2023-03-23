Глава МОК выступает против принципа «коллективной вины» российских спортсменов

Глава МОК Томас Бах заявил, что Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.

«Наши принципы ясны — всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию», — приводит слова Баха РИА Новости Спорт со ссылкой на AP.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.