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Сегодня, 11:59

Глава МОК выступает против принципа «коллективной вины» российских спортсменов

Сергей Разин
корреспондент
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Глава МОК Томас Бах заявил, что Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.

«Наши принципы ясны — всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию», — приводит слова Баха РИА Новости Спорт со ссылкой на AP.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://web.telegram.org/z/#-1289211298
Олимпиада
Томас Бах
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