Винер: «Простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью «СЭ» отреагировала на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о нейтральности спортсменов.

Ранее Песков заявил, что спортсмены, которые бы осудили СВО, чтобы поехать на Олимпиаду, стали бы «исчадием ада».

«Я с этим согласна. Я ведь простой линейный тренер. И ниже плинтуса меня уже не опустишь. Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе», — сказала Винер «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.