Журова: «Спортсмены из России будут сами себя чувствовать никем на Олимпиаде»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление Ирины Винер о том, что народ России не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Считаю, что спортсменов не надо ограничивать в выборе. Они сами должны решать, ехать на Олимпиаду или нет. Дело в том, что Запад всеми своими решениями подталкивает Россию к тому, чтобы мы запретили спортсменам ехать в Париж. И они раскачивают наш народ, чтобы он тоже говорил: «Давайте запретим!» Я понимаю людей, которые патриотично настроены, не признают таких олимпийских чемпионов, потому что если они подпишут все документы и откажутся от России, тогда какие это олимпийские чемпионы нашей страны? Это спортсмены, которые выиграли для себя. А если нет сопричастности болельщиков к этой победе, то она становится никакой. Запоминаются те победы, которым сопереживаешь. Процент людей, который будет понимать, что это личный выбор спортсменов и они имеют на него право, потому что они всю жизнь готовились и шли к этому, будет. Но дело в том, что спортсмены сами себя будут чувствовать никем на Олимпиаде», — сказала Журова в разговоре с «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов. Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.

Софья Грецкая