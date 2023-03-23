Кафельников считает, что МОК сделает все для участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на слова президента МОК Томаса Баха о том, что российских и белорусских спортсменов нужно допустить до участия в Олимпиаде-2024

«В первую очередь, Томас Бах сам — бывший спортсмен, он все прекрасно понимает: для любого спортсмена участие в Олимпийских играх — престижно и почетно. И он как человек, проведший в спорте не один десяток лет, понимает, что — несмотря на то, что происходит сейчас — забирать у российских и белорусских спортсменов эту возможность просто кощунственно. Поэтому МОК будет делать все возможное, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в Олимпийских играх. Это мое субъективное мнение, и я его придерживаюсь», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.