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Сегодня, 17:20

Левитин: «Если человек решает, что он едет в нейтральном статусе — мы не будем препятствовать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участии российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024 в Париже.

— В спортивном сообществе большая дискуссия — стоит ли ехать российским спортсменам на Олимпиаду на условиях нейтральности.

— Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем.

— Должен ли ОКР в таком случае как-то помогать спортсменам? Например, финансово?

— Он не имеет такого права. Потому что спортсмен не может представлять ОКР. Если спортсмен пройдет отбор, то в каждом отдельном случае федерация будет обращаться в Министерство спорта и ОКР — решать судьбу каждого отдельного спортсмена, — сказал Левитин «СЭ».

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров и других специалистов по итогам выступлений на международных соревнованиях. Глава государства ждет доклад по данной теме до 1 февраля 2024 года.

Полностью интервью Игоря Левитина читайте на сайте «СЭ»

Олимпиада
ОКР
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