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Сегодня, 09:23

Матыцин рассказал о важности укрепления национальной системы спорта

Виталий Косик
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российскому спорту в период санкций важно делать все возможное для укрепления национальной системы.

«Важно понимать и вспоминать нашу историю, ее уроки и гордиться ими, делая все возможное, чтобы в нынешней ситуации укрепить национальную систему спорта. Главное — наш спортивный суверенитет, который выражается в том, что у нас независимая эффективная система внутри страны, и наш суверенитет в принятии решений во внешней политике», — приводит слова Матыцина ТАСС.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Олег Матыцин
МОК
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