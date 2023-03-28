МОК оставил в силе рекомендацию по запрету проведения международных соревнований в России

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе запрет на проведение международных соревнований в России, сообщает ТАСС со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.

Также в силе остался запрет на использование гимна, флага и других национальных символов России. Помимо этого, официальные лица не могут быть приглашены на международные соревнования.

Ранее Бах сообщил, что исполком МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в МОК заявили, что к участию в международных турнирах в нейтральном статусе могут быть приглашены только те спортсмены, которые не поддерживали специальную военную операцию (СВО).