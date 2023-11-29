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Сегодня, 20:05

Захарова: «В мировом спорте есть проблема. Извращаются идеи олимпийского движения»

Захарова заявила, что идеи олимпийского движения извращаются
Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идеи олимпийского движения извращаются. Сегодня, 29 ноября, Мария Захарова и президент ОКР Станислав Поздняков приняли участие в закладке храма Дмитрия Донского.

«Было много разговоров и публикаций для чего это [постройка храма]. Я думаю, что не все до конца понимают. Самое главное — это храм. Все остальное — это то, что будет развиваться по ходу движения. На сегодняшний день наша православная церковь является настоящим ковчегом. И тут важно понять, в каком состоянии мировой спорт. Это не вопрос проблемы отечественного спорта, с ним все в порядке. Проблема в мировом спорте, как извращаются идеи олимпийского движения, который был заложен правильно. Просто сейчас это хорошее в мировом спорте извращено, искажено. Церковь и храм могут стать ковчегом, в котором сохраняются правильные идеи, которую заложили наши предки с мировой спорт и олимпизм», — сказала Захарова.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

12 октября МОК временно отстранил от работы Олимпийский комитет России.

МОК
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