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Покровская — о недопуске синхронисток на международные соревнования: «Мы не сдаемся. Пусть видят, что наша команда остается такой же сильной»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала «СЭ» решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) разрешить россиянам и белорусам выступать только в индивидуальных соревнованиях.

Россиянам и белорусам будет запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

«Без вины виноватые. За шесть победных Олимпиад нас взяли и отстранили от Олимпийских игр в Париже. Какое у нас может быть настроение? Ну, ничего. Мы не сдаемся. Мы как работали, так и будем работать в таком же режиме. Будем выступать на БРИКС, будем выступать на Играх дружбы. Все результаты сейчас расходятся по интернету, у всех есть видео. Пусть видят, что наша команда остается такой же сильной.

Столько лет мы были первые — надо же убрать! Можно подумать, что мы не в честной борьбе побеждали и занимали весь пьедестал. Мы на пьедестале занимали только одну ступень. И любой, кто с нами соревновался, тоже мог туда ступать. Украина та же, которая рвалась быть победителем... А где она была на этом чемпионате мира? Далеко не в призах. Мы побеждали в честной борьбе. Надеемся, что справедливость восторжествует, что здравый смысл все-таки победит и мы будем участвовать... Будут еще следующие Олимпиады, у нас в команде молодые, пусть повышают свой уровень", — сказала Покровская «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян к участию в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Татьяна Покровская
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