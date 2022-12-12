В МИД РФ отреагировали на призыв Олимпийского комитета США: «Мы отстаиваем истинные олимпийские принципы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже без флага.

«Мы отстаиваем истинные олимпийские принципы, которые предполагают спорт без политики», — сказала Захарова «СЭ».

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.