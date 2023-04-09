Президент федерации шахмат России: «Жаль, что МОК принимает такие странные условия и правила»

Президент федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о критериях МОК по допуску российских спортсменов.

— По примеру той же сборной России по футболу, баскетболу, волейболу — они играли с национальными командами Белоруссии, азиатскими странами. Есть ли какая-то возможность такие матчи организовать у ФШР?

— Мы сейчас полноценно войдем в азиатскую шахматную жизнь. Нас принимали без всяких рестрикций, ограничений. Мы будем активно участвовать.

— А товарищеские матчи с европейскими, американскими, европейскими странами возможны?

— Все возможно.

— Ожидаете ли вы потепления в будущем? Тхэквандистов, боксеров постепенно допускают, теннисистов тоже допускают.

— Не очень позитивно смотрю на политику, которую ведет МОК. Надеюсь, что что-то измениться. Помню, что наших спортсменов в 1936 году тоже не приглашали на Олимпиаду в Берлин. Сейчас наших спортсменов опять дискредитируют и не допускают до соревнований, как это было тогда.

— Вы общались со спортсменами, как они отреагировали на заявление МОК?

— Очень болезненно. Вообще, для спортсменов важно выступать под флагом, гимном и гербом. Для него самое главное — это защищать страну, а когда есть любая дискриминация, то с этим сложно мириться. Многие спортсмены занимают принципиальную позицию, их понять можно. Безобразие. Когда идет дискриминация страны. Жаль, что МОК принимает такие странные условия и правила. Мне кажется, у них нет таких прав и полномочий.

28 марта состоялось заседание МОК, по итогам которого исполком рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.