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Сегодня, 12:42

Винер предложила альтернативу Олимпийских играм

Руслан Минаев
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер предложила альтернативные соревнования Олимпийским играм.

«Мы будем делать альтернативную Олимпиаду. Бог даст, у нас будет альтернативная, связанная с Азией, если мы не попадем на европейскую Олимпиаду. Придумаем со странами БРИКС, ШОС свою Олимпиаду. Если нас не допустят, то трагедии никакой не будет.

Возможно ли это осуществить? А почему нет? Если объединятся страны Латинской Америки, ШОС, БРИКС, СНГ, то можно сделать Азиатские игры. В Азии в прошлом было большое количество различных соревнований. Россия — наполовину азиаты. Все нормально.

Возможно ли это юридически — будут решать юристы тех стран, которые я назвала. У нас все нормально, мы тренируемся. Те гимнастки, которые выступают на чемпионате мира, они на три головы ниже того уровня, на котором находятся российские девочки», — цитирует Винер Legalbet.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к турнирам российских спортсменов.

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях.

Источник: https://legalbet.ru/news/viner-ob-alternative-olimpiadi-rossiya-napolovinu/
Ирина Винер-Усманова
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