Тарасова — о словах Макрона про олимпийское перемирие: «Не понимаю, почему он сказал об этом только сейчас»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась по поводу инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в период проведения Олимпиады-2024.

«Вообще, на время Олимпиады войны всегда прекращают. Так что это не новости. Не понимаю, почему он мог сказать об этом только сейчас. Он мог даже об этом не говорить. Это и так известно», — сказала Тарасова «СЭ».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, они не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия.