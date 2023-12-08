Тарасова — о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе: «Рада, что МОК принял человеческое решение. Ура!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Поздравляю всех спортсменов! Очень рада, что МОК принял человеческое решение. Это большая победа! Будем следить за нашими ребятами. Ура!» — сказала Тарасова «СЭ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.