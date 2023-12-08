Одиннадцать спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду в Париже

Одиннадцать спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпийские игры в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов на данный момент, ссылается ТАСС на заявление Международного олимпийского комитета (МОК).

Сообщается, что будут применяться строгие условия отбора с учетом рекомендаций исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий.

В настоящее время до Игр допущены восемь спортсменов из России и три — из Белоруссии. Для участия в Олимпиаде спортсмены будут должны принять обновленную Олимпийскую хартию с пунктом о миротворческой миссии олимпийского движения.

Сегодня стало известно, что МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.