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Сегодня, 12:22

Вяльбе считает, что ОКР нужно продолжать отстаивать свои взгляды в вопросе допуска российских спортсменов

Дарья Алексеева
Корреспондент
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление Комиссии спортсменов ОКР с оценкой критериев допуска россиян к международным соревнованиям.

«Однозначно правильно сделали. Не могу сказать, отреагирует ли МОК. Нужно ли дальше ОКР гнуть свою линию? Однозначно», — сказала Вяльбе «СЭ».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Кроме того, организации предложила запретить участие в соревнованиях спортсменам, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Глава ОКР Станислав Поздняков назвал критерии МОК по допуску россиян произволом и нарушением олимпийской хартии.

Елена Вяльбе
МОК
ОКР
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