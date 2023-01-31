Спиридонов о заявлении Польши против участия России на ОИ: «Давно уже сказал все, что думаю об этой стране!»

Российский волейболист Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Польша создаст коалицию стран против участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде—2024 в Париже.

«Польша создаст коалицию стран против участия спортсменов из России? Я же вам давно уже сказал все, что я думаю об этой стране! Для меня ничего удивительного в этом нет. Верю ли, что мы попадем на Олимпиаду? Мне больше верится, что мы на нее можем не попасть. Учитывая сегодняшнюю реальность, это вполне может случиться», — сказал Спиридонов «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году. Соревнования должны были пройти в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.