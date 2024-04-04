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Париж-2024

Сегодня, 17:41

МИД призвал планирующих посетить Олимпиаду в Париже россиян к осторожности

Виктория Кравченко
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Мария Захарова.
Фото Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что во время Олимпийских игр в Париже могут происходить провокации, похищения и задержания россиян.

На прошлой неделе мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в столице Франции.

Захарова считает, что Париж участвует в том, чтобы присутствие как российских атлетов, так и граждан из России сделать максимально затрудненным.

«Не предоставляется необходимая информация нашим представительствам, нет логистической ясности. Да еще и все это подкреплено жуткими политическими заявлениями в наш адрес. Это чудовищно!» — цитирует Захарову Матч ТВ.

Она подчеркнула, что для Франции данное поведение — разрушение демократических норм и принципов.

«Возможны провокации, незаконные задержания, похищения, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Похищения были путем арестов, задержаний. Тут мы слышим про запугивание наших граждан. Мы обязаны ставить их на место, и мы будем это делать», — добавила Захарова.

Сегодня, 4 апреля, Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Россию за создание негативного фона вокруг Олимпиады.

19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Россияне, которые будут выступать в Париже в нейтральном статусе, должны будут подписать условия участия, применимые к Играм-2024, в них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию. При этом от них не будут требовать подписать дополнительные декларации с осуждением СВО.

Источник: https://matchtv.ru/olimpijskije_igry/matchtvnews_NI2038001_Marija_Zaharova_ne_iskluchila_provokacij_i_pohishhenij_rossijan_vo_vrema_Olimpijskih_igr_v_Parizhe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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