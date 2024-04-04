МИД призвал планирующих посетить Олимпиаду в Париже россиян к осторожности

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что во время Олимпийских игр в Париже могут происходить провокации, похищения и задержания россиян.
На прошлой неделе мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в столице Франции.
Захарова считает, что Париж участвует в том, чтобы присутствие как российских атлетов, так и граждан из России сделать максимально затрудненным.
«Не предоставляется необходимая информация нашим представительствам, нет логистической ясности. Да еще и все это подкреплено жуткими политическими заявлениями в наш адрес. Это чудовищно!» — цитирует Захарову Матч ТВ.
Она подчеркнула, что для Франции данное поведение — разрушение демократических норм и принципов.
«Возможны провокации, незаконные задержания, похищения, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Похищения были путем арестов, задержаний. Тут мы слышим про запугивание наших граждан. Мы обязаны ставить их на место, и мы будем это делать», — добавила Захарова.
Сегодня, 4 апреля, Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Россию за создание негативного фона вокруг Олимпиады.
19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.
Россияне, которые будут выступать в Париже в нейтральном статусе, должны будут подписать условия участия, применимые к Играм-2024, в них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию. При этом от них не будут требовать подписать дополнительные декларации с осуждением СВО.