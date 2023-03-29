Жамнов: «Пока МОК принимает решения под политическим давлением, ничего не изменится»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о будущем допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Как можно оценивать ситуацию, если по большому счету для нас ничего не изменилось. Как все было, так и осталось. На данный момент ожидать чего-то хорошего для нас, наверное, было бы неправильно. Надо подождать. Пока сложилась такая ситуация, что, как объяснил МОК, они готовы допустить тех наших спортсменов, которых у нас нет. Так или иначе, все хоккеисты нашей сборной относятся к силовым структурам. Кругом одна политика, пока идет такое политическое давление на МОК, все так и будет», — приводит слова Жамнова РИА «Новости».

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.