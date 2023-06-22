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Сегодня, 19:15

Бах обвинил Россию в политизации спорта. Новый оксюморон от главы МОК

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Томас Бах.
Фото AFP
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Президент олимпийского движения заявил, что решение по допуску россиян в Париж не будет легким.

Руководитель мирового спортивного движения Томас Бах сделал несколько многозначительных заявлений на сессии МОК. Немецкий функционер почти никогда не говорит прямо, поэтому все его высказывания приходится трактовать и расшифровывать, и на сей раз он дал комментаторам массу работы. Так, Бах в очередной раз выступил против дискриминации спортсменов по национальному признаку и против давления на спорт со стороны правительств, но не сказал ничего внятного о перспективах допуска россиян на Игры-2024. При этом глава МОК намекнул на недовольство российскими проектами по организации альтернативных стартов.

МОК боится конкуренции

Самое интересное в речи Баха — впервые высказанная боссом МОК ревность в отношении спортивных проектов, которые в последнее время продвигает наша страна без одобрения официальных олимпийских структур. В частности, речь, видимо, об Играх дружбы и Играх БРИКС, которые намечены на следующий год. «Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. А само в то же время пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — отметил немец.

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Причина, по которой Бах обозначил безобидные вроде бы инициативы как «политические», очевидна. Ведь они в перспективе могут стать конкурентами для классических Олимпиад, которые в данный момент сталкиваются с множеством разнообразных проблем. Конечно, сейчас рассматривать наши Игры как «альтернативные» преждевременно, но МОК уже делает на них стойку. И однозначно понимает, что возможный недопуск россиян в Париж резко повысит статус российских проектов.

Кстати, сегодня министр спорта РФ, выступая в ЮАР, сообщил, что Игры БРИКС планируется провести на 12 аренах Казани в июне 2024 года (то есть до Олимпиады в Париже). В программу соревнований войдет 22 вида спорта. При этом министр подчеркнул, что данные старты не являются альтернативными и не нарушат международный спортивный календарь. «В Спортивной хартии БРИКС будут зафиксированы основные принципы развития спорта на пространстве объединения. Широкие перспективы открывает сотрудничество по линии отдельных видов спорта. С этой целью предлагаем рассмотреть возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС», — отметил Матыцин.

Фото AFP

Решение будет принято в нужное время

Как бы то ни было, на главный вопрос — будут ли россияне допущены на Олимпиаду в Париж — Бах пока так и не ответил. По его словам, вердикт МОК на эту тему, который ожидается в конце июля, станет очень непростым. «Решение не будет легким, но в политике такого и не может быть. Только наивные верят, что так бывает, — констатировал глава МОК. — Мир не черный или белый. МОК попал в ситуацию между двумя враждующими сторонами».

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При этом Бах раскритиковал и российскую, и проукраинскую позиции. «Россия хочет, чтобы мы проигнорировали военный конфликт. Украина хочет полностью изолировать и исключить Россию везде, где только можно. Обе позиции не являются рациональными, — пожаловался чиновник. — Одна сторона говорит, что Россия делает неправильные вещи. А в России нам говорят совсем другое. Украина уверена, что любой человек с паспортом России или Белоруссии не может быть допущен до соревнований. Огромное количество представителей федераций и атлетов просит нас защищать права всех спортсменов и найти правильный выход из ситуации».

«Позиция G7 и наш подход также обсуждались во время моей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном две недели назад, — напомнил Бах. — Мы подтвердили наше согласие и то, что решение о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже будет принято МОК в нужное время, и мы продолжим сотрудничать по этому вопросу. Международное сообщество понимает, с какой сложной ситуацией столкнулся спорт, и поддерживает наши действия».

Фото AFP

Выкрутится ли мировой спорт?

Ну и Бах изменил бы себе, если бы сейчас не произнес обязательной мантры об автономности спорта и недопустимости давления на МОК. «Мировой спорт находится под угрозой. Если кто-то со стороны начнет решать, кого стоит допускать на соревнования, а кого — нет, все придет к тому, что бороться на спортивной арене будут только те, кто сходится по политическим взглядам. Олимпийские игры тогда потеряют смысл», — повторил свои прежние тезисы олимпийский лидер.

«Каждый спортсмен, соблюдающий правила, должен иметь возможность соревноваться. На кону наши ценности и сила олимпийского движения, — добавил немец. — Индивидуальный турнир по фехтованию, который прошел в минувшие выходные в Болгарии, изначально должен был пройти в Польше. Но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что стало настоящей дискриминацией. Хочу поблагодарить международные федерации тхэквондо и дзюдо за то, что следовали нашим рекомендациям. Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов. Хочется, чтобы и другие федерации тоже приняли это к сведению».

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Подобные зажигательные речи о спорте вне политики Бах произносит достаточно давно. Однако на практике они порой оборачиваются спорными компромиссами — например, драконовскими ограничениями для наших спортсменов из командных видов спорта и для представителей ЦСКА. Возникают и требования к атлетам подтвердить свою политическую нейтральность. Собственно, глубина компромисса сейчас и является главным предметом торга, несмотря на высокопарные слова о недопустимости дискриминации.

Отдельные российские спортсмены будут приглашены в Париж-2024 — сомнений в этом сейчас практически нет. Вопрос в том, найдется ли баланс, который, с одной стороны, не спровоцирует бойкота западных стран, а с другой — не оскорбит делегации России и Белоруссии настолько, что они сами откажутся от заявки на Игры. Конечно, Баху здесь не позавидуешь. При этом нет сомнений, что лично он выкрутится. Но главное — выкрутится ли при этом мировой спорт.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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