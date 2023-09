Россию не пустили на Азиатские игры. Но бывших наших чемпионов на них предостаточно

Экс-россиянам нашлось место в сборных Казахстана, Узбекистана и даже Бахрейна.

В китайском Ханчжоу все готово к официальному началу XIX летних Азиатских игр. Ожидается, что церемонию открытия, которая пройдет 23 сентября, посетит председатель КНР Си Цзиньпин, а также главы Южной Кореи, Непала, Кувейта, Малайзии и других стран. Могли оказаться в этом списке и представители российской делегации, но приглашения наша сборная не дождалась. Зато на Азиаде выступит много спортсменов, которые совсем недавно стартовали под российским флагом.

Отозванное приглашение

Азиатские игры — важные и масштабные соревнования. В этом году Ханчжоу побьет рекорд по участникам. Ожидается, что в соревнованиях выступит около 12,5 тысячи спортсменов из 45 стран. Атлеты будут биться не только за медали, но и за путевки на Игры в Париж. Всего в Ханчжоу разыграют 67 олимпийских квот в стрельбе из лука, боксе, хоккее на траве, современном пятиборье, парусном спорте, теннисе, водном поло, синхронном плавании и брейк-дансе. Но даже в тех видах, где лицензии распределяться не будут, среди участников достаточно звезд. Например, в легкой атлетике выступит олимпийский чемпион в прыжках в высоту Мутаз Баршим, а в спортивной гимнастике — неутомимая Оксана Чусовитина из Узбекистана.

Российские и белорусские атлеты, если получили бы право на участие в Азиаде, могли претендовать только на олимпийские квоты, но не на медали. Об этом в начале июля сообщало издание Inside The Games. Говорилось, что Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласит нашу страну в Ханчжоу со списком приемлемых ограничений: делегация не больше 500 человек, нейтральный статус, вне общего зачета соревнований.

Однако радость от возможного участия в крупных международных соревнованиях оказалась преждевременной. Глава ОКР Станислав Поздняков сразу заявил, что приглашения на Игры пока нет: «Заявления представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминают мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не приняты даже спустя несколько месяцев. До начала эти соревнований остается совсем немного времени, и в любом случае возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки».

В результате приглашения в России не дождались. На ОСА надавил Международный олимпийский комитет, который назвал идею участия наших и белорусских спортсменов в Азиаде «неосуществимой».

Анна Пракатень. Фото Getty Images

Экс-россияне на Азиаде-2023

Бывшие российские спортсмены выступят на Играх в плавании, велоспорте, борьбе, пятиборье, теннисе и других видах спорта. Для многих это будет первая Азиада в карьере.

Например, в заявке Узбекистана есть представительница академической гребли Анна Пракатень. Конечно, спортсменка родилась и до сих пор проживает в Белоруссии, но главные победы в карьере завоевала в составе российской сборной. В 2021-м она завоевала золото чемпионата Европы и серебро Олимпиады в Токио. О намерении Пракатень во второй раз сменить гражданство стало известно в апреле, а в мае переход был одобрен World Rowing. За Узбекистан Анна выступила на чемпионате мира по гребле-2023, но неудачно: выбыла в четвертьфинале и не смогла завоевать олимпийскую лицензию.

В Белграде сейчас подходит к завершению чемпионат мира по борьбе. Помимо российской сборной, которая участвует в нейтральном статусе, на ЧМ огромное представительство бывших наших спортсменов. Экс-россияне, которые выступают за азиатские страны, из Белграда должны прилететь в Ханчжоу. Например, в заявке сборной Бахрейна на Игры в Китае только четыре борца. Все четверо родились и выросли в Дагестане: Ахмед Тажудинов, Магомед Шарипов, Магомедрасул Аслуев и Алибег Алибегов. Медаль Бахрейну на чемпионате мира в Белграде принес только Тажудинов. Зато золотую, сотворив главную сенсацию турнира — в полуфинале Ахмед победил своего кумира Абдулрашида Садулаева. Русский Танк, как называют Садулаева, до этого не проигрывал с 2017 года. «Он мне дал очень многое — и как спортсмен, и как человек, — говорил Тажудинов о Садулаеве. — Он двукратный олимпийский чемпион, мы с ним почти каждый день работаем в зале, я получил много опыта».

Наверное, самой титулованной из экс-россиянок на Азиаде-2023 можно назвать велогонщицу Ольгу Забелинскую. В составе нашей сборной она взяла две бронзы Олимпиады в Лондоне и серебро на Играх в Рио, но в Токио уже поехала в составе команды Узбекистана. Для нее нынешняя Азиада тоже первая в карьере. В 2018-м Узбекистан внес ее в заявку на Игры в Джакарте, однако ОСА не допустил спортсменку. Забелинская пыталась оспорить решение, но Спортивный арбитражный суд отклонил иск.

Много российских теннисистов в свое время перебралось в сборную Казахстана. Правда, на Азиаде-2023 главные звезды команды не выступят. Пропускают турнир москвички Юлия Путинцева и Елена Рыбакина, не будет и серебряного призера прошлых Азиатских игр Александра Бублика. Но в составе Казахстана есть уроженец Санкт-Петербурга Дмитрий Попко. За успехи на турнире будет переживать олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Именно Попко является отцом сына Сотниковой, хотя официальный брак пара пока не заключила.

Алисэ Фахрутдинова. Фото Getty Images

Первой эта Азиада станет и для пятиборки Алисэ Фахрутдиновой. Она является четырехкратной чемпионкой России, а также под нашим флагом завоевывала серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира. Но в 2019-м вместе с другим призером ЧМ Александром Савкиным перебралась в Узбекистан. В коллекцию к серебру чемпионата Европы она добавила серебро чемпионата Азии. Но больше заметных успехов за Узбекистан у нее нет. На Олимпиаде в Токио в личном первенстве Фахрутдинова заняла 30-е место.

В составе сборной Киргизии в Ханчжоу приехала Сардана Трофимова, которая несколько лет являлась лучшей марафонкой России. Однако из-за санкций к нашей легкой атлетике Трофимовой не дали выступить ни на Олимпиаде в Рио, ни в Токио. «Я очень расстроена, что не смогла попасть на Олимпиаду, и считаю, что в этом вина Федерации легкой атлетики России. О том, что в Токио поедут только 10 российских легкоатлетов, было известно еще в 2019 году. Я в глубине души надеялась, что федерация поработает, отстоит своих спортсменов и попробует отправить больше легкоатлетов. Нас не так много было, кто выполнил нормативы, около 40 человек. Они могли бы постараться что-то сделать, у них было два года, но в итоге ничего не сделали», — говорила Сардана, которая оформила переход в Киргизию в 2022-м. А в апреле этого года Трофимова выиграла серебро Белградского марафона. Это был всего лишь ее второй старт за новую страну.

Громкой получилась смена гражданства для чемпионки России по плаванию Софьи Сподаренко. На Азиаду-2023 она приехала в составе сборной Казахстана. О переходе стало известно лишь в середине августа этого года. Спортсменка тогда объяснила свое решение в соцсетях, но столкнулась с критикой подписчиков. Сподаренко решила ответить дерзко — выложила фотографию с татуировкой в виде поцелуя на попе, подписав: «Но для хейтеров у меня есть something better to kiss (что-то получше для поцелуя)». В Китае Софья заявлена на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем.

Азиатские игры продлятся до 8 октября. За две недели в Ханчжоу разыграют 481 комплект наград в 40 видах спорта. Учитывая такое широкое представительство легионеров на этой Азиаде, кто-то из бывших россиян точно принесет медали для новой страны.