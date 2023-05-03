План Б(РИКС): У Олимпиады появится сильная альтернатива?

Российский спорт готов вернуться на международную арену без оглядки на политические решения МОК.

Накануне на совещании президента России с правительством министр спорта Олег Матыцин озвучил идею о проведении в нашей стране в 2024 году масштабного международного события — Игр стран БРИКС. Эти соревнования могут быть приурочены к саммиту организации, который пройдет в Казани (даты мероприятия еще не утверждены). В числе других международных спортивных событий, которые, по словам Матыцина, состоятся в России в ближайший год — Игры дружбы (также в столице Татарстана) и Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Игры в олимпийский год

Пока некоторые международные спортивные федерации не спешат выполнять рекомендации МОК и утверждать критерии допуска до соревнований российских и белорусских спортсменов, наша страна активизирует процесс организации дополнительных соревнований, которые не зависят от политической конъюнктуры. Тем более что и вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже, по словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, пока не решен.

Эту тему не мог оставить без внимания и Олег Матыцин. На совещании во вторник министр спорта России заявил, что «Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года». Также Матыцин констатировал тот факт, что «...часть ребят в 2024 году не смогут выступить на Олимпийских играх. Это, конечно, обидно, но должен быть другой стимул...».

Олег Матыцин. Федор Успенский, Фото "СЭ"

Возможно, в качестве дополнительного стимула и предлагается провести Игры БРИКС. В 2022 году эти старты организовал Китай. Мероприятие состоялось в онлайн-формате по трем основным направлениям (шахматы, ушу и брейкинг). Планируется, что в 2024 году программа будет состоять из состязаний по десяти видам спорта, а в числе участников будут далеко не только представители БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) — география может быть расширена, например, за счет стран Африки (в апреле Матыцин в рамках поездки в Сенегал обсуждал возможность сотрудничества в том числе в сфере спорта).

При этом воспринимать Игры БРИКС в Казани как альтернативу Парижу-2024 не стоит. Это подчеркивает и сам министр спорта. «...Наверное, будут выбирать даты проведения, которые бы не нарушали график международных соревнований. Чтобы лидеры сборных других государств тоже смогли участвовать». Получается, что Олимпиада, которая пройдет с 26 июля по 11 августа будущего года, все равно в приоритете».

Так какова же основная цель проведения Игр БРИКС? На этот вопрос Матыцин также косвенно ответил: «...мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными организациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран». То есть это в том числе попытка продемонстрировать, что в мире много стран, представители которых готовы соревноваться с российскими спортсменами и приезжать в Россию на мероприятия. Несмотря на все санкции и угрозы бойкотов.

Так что в любом случае Игры БРИКС — это не полноценный «План Б», а, возможно, турнир для тех спортсменов, кто не попадет в Париж. А таких, не исключено, будет немало. Тот же Матыцин сказал, что «в случае если наши спортсмены успешно пройдут квалификационные турниры и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны в Олимпийских играх составит порядка 180 спортсменов...». В Токио, напомним, Россию представляли 336 спортсменов — при том, что действовали суровые лимиты в легкой и тяжелой атлетике.

Фото Global Look Press

Игры дружбы и Игры будущего: поиск новых форматов

Также в 2024 году в Казани должны пройти еще два крупных спортивных события. Весной столица Татарстана принимает Игры будущего, в которых планируется участие представителей 50 стран. Это мероприятие — шаг на территорию фиджитал-спорта (совмещение киберспорта и атлетических соревнований) — ниши, где МОК еще полноценно не присутствует.

Осенью же пройдут Игры дружбы по водным видам спорта. Этот проект изначально был негласным продолжением международного проекта FINA Development, в рамках которого в Казани на деньги международной федерации тренировались прыгуны в воду, пловцы и синхронистки из тех стран, в которых эти виды не были развиты или не получали достаточной поддержки государства. В 2022 году после отстранения российских и белорусских спортсменов-водников от соревнований под эгидой FINA и LEN, впервые и были проведены Игры дружбы.

Тогда мероприятие проходило в три этапа и привлекло многих из участников той самой программы развития. Всего в Играх дружбы приняли участие более 1000 спортсменов из 22 стран. И что примечательно, на главной странице официального сайта соревнований все время присутствовали логотипы и FINA, и LEN. Так что связи в водных видах спорта окончательно не были разорваны и на время отстранения России. Теперь эта традиция будет продолжена.