Олимпийский призер по стрельбе из лука Осипова объяснила отказ от участия в Играх-2024

Двукратный серебряный призер Игр в Токио Елена Осипова заявила, что члены сборной России по стрельбе из лука не согласны выступать на Олимпийских играх в Париже без флага и гимна.

«Вся сборная полностью согласна с данным решением, — цитирует Осипову ТАСС. — Мы не считаем для себя правильным ехать на соревнования без флага и гимна своей страны».

На прошлой неделе глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что представители национальной команды отказались от участия в отборе к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В Париже российские и белорусские спортсмены смогут выступить исключительно в нейтральном статусе.