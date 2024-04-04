UWW отстранил борца Садулаева от лицензионного турнира Олимпиады из-за поддержки СВО

Комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева от участия в лицензионном турнире Олимпийских игр в Париже из-за поддержки россиянином специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UWW.

Как говорится в сообщении UWW, решение было принято комиссией на основе подробных отчетов о проверке, предоставленных независимым и частным поставщиком разведывательных услуг.

Ранее стало известно, что Абдулрашида Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру в Азербайджане, который пройдет с 5 по 7 апреля. Победители этих соревнований получат возможность выступить на Олимпиаде в Париже.