Журова о недопуске Садулаева: «МОК придумает, что угодно, лишь бы не допустить наших сильнейших спортсменов»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие в Олимпийских играх-2024 борцу Абдулрашиду Садулаеву.

«Теперь они будут придумывать, что угодно. Например, воинское звание в нашей стране дают человеку, который закончил военную кафедру, просто они не в курсе. У нас все ребята и так проходят срочную службу. Еще один пункт, о котором мы не знали, будет МОК считать причиной недопуска. В Израиле спортсмены тоже с воинскими званиями. Это просто двойные стандарты. Они придумают, что угодно, лишь бы не допустить наших сильнейших спортсменов, которые могут выйти на пьедестал», — сказала Журова «СЭ».

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. В Париже он мог стать третьим в истории вольной борьбы трехкратным победителем Олимпиады — после Александра Медведя и Бувайсара Сайтиева (также Артур Таймазов трижды выиграл Олимпиаду, но в итоге был лишен двух золотых медалей из-за допинга).

Софья Грецкая