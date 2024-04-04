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Сегодня, 04:29

МОК не допустил Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что международный олимпийский комитет (МОК) заблокировал Абдулрашиду Садулаеву возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта лицензионного турнира в Баку.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдо-проверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в «Афине» у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки — в Баку выступит Алихан Жабраилов. Я хочу подчернуть — решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, Объединенный мир борьбы же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся.

На текущий момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача — добрать путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу. А после мы уже взвесим все «за» и «против», и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж", — приводит WRESTRUS.RU слова Мамиашвили.

Источник: https://wrestrus.ru/news/17915
Олимпиада
Париж-2024
Абдулрашид Садулаев
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