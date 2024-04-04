Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Летняя Олимпиада
Борьба вольная

Сегодня, 11:25

Свищев о недопуске Садулаева: «МОК начал славиться своей нестабильной риторикой и нелогичными решениями»

Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие в Олимпийских играх-2024 борцу Абдулрашиду Садулаеву.

«МОК, к сожалению, сейчас начал славиться своей нестабильной риторикой, высказываниями и решениями. Совершенно нелогичными. То они говорят, что бьются за спортсменов, то они против России, то они запрещают России и Белоруссии участвовать с флагами и вводят санкции. Потом они запрещают проводить соревнования на территории России. К сожалению, мы каждый день слышим какие-то новости из МОК, не отличающиеся логикой, и не отвечающие основным принципам международного олимпийского движения. Сам Бах неоднократно заявлял, что спортсмены должны участвовать независимо от того, из какой они страны, и что они не должны отвечать за действия правительства. Но при этом, это уже не первый случай, нашим спортсменам запрещается участвовать в Олимпиаде или квалификационных турнирах. Уже таким решениям со стороны МОК мы не удивляемся, хотя справедливо возмущены. Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и всего российского спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Абдулрашид Садулаев. Садулаев не поедет на Олимпиаду — МОК внес звездного борца в черный список

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. В Париже он мог стать третьим в истории вольной борьбы трехкратным победителем Олимпиады — после Александра Медведя и Бувайсара Сайтиева (также Артур Таймазов трижды выиграл Олимпиаду, но в итоге был лишен двух золотых медалей из-за допинга).

Денис Сафронов

Олимпиада
Париж-2024
Абдулрашид Садулаев
Дмитрий Свищев
МОК
4
Читайте также
Кучеров первым среди россиян набрал 130 очков в сезоне НХЛ
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Журова о недопуске Садулаева: «МОК придумает, что угодно, лишь бы не допустить наших сильнейших спортсменов»
Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже
Садулаев не поедет на Олимпиаду — МОК внес звездного борца в черный список
МОК не допустил Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру
Губерниев об отказе Чикуновой участвовать в Играх-2024: «Я уважаю этот выбор, но ее время, к сожалению, уходит»
Российские бадминтонисты не выступят на апрельском чемпионате Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова о недопуске Садулаева: «МОК придумает, что угодно, лишь бы не допустить наших сильнейших спортсменов»